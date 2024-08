Gesundheit und Arbeit Rentenversicherung sieht steigenden Bedarf an Rehas

Das Durchschnittsalter der Menschen in einer Reha lag im vergangenen Jahr bei 51,6 Jahren bei den Frauen und bei 52,8 Jahren bei den Männern. Am ältesten sind Patientinnen und Patienten in der Onkologie mit gut 62 Jahren und der Kardiologie mit mehr als 55 Jahren im Durchschnitt. Am jüngsten sind Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen (im Schnitt gut 43 Jahre).