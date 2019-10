Rentenversicherung erwartet Anstieg bei medizinischer Reha

Mainz Die Nachfrage der Rheinland-Pfälzer nach medizinischer Rehabilitation wird nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung in den nächsten Jahren steigen. „Arbeitnehmer müssen länger gesund und leistungsfähig bleiben“, heißt es im Geschäftsbericht 2018. Als Gründe werden genannt: längere Lebensarbeitszeiten, die demografische Entwicklung und die gute Arbeitsmarktlage mit einem gravierender werdenden Fachkräftemangel.

Die Zahl der Anträge auf Reha sei 2017 zwar um 3,1 Prozent gesunken, 2018 aber wieder gestiegen. Mehr als 53 300 Anträge auf medizinische Leistungen oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wurden 2018 gestellt, das waren 1,7 Prozent mehr als 2017. „Die Anträge liegen weiter auf einem hohen Niveau“, heißt es in dem Bericht.

Für sechs verschiedne Indikatoren gibt es in Rheinland-Pfalz 1200 Plätze in Reha-Kliniken und 20 ambulanten Einrichtungen: Orthopädie, Onkologie, Kardiologie, Neurologie, Psychosomatik sowie Stoffwechsel. Ob eine Reha ambulant oder stationär angeboten wird, hängt von der Indikation ab.

Hauptdiagnose in der medizinischen Reha sind bei Männern und Frauen Muskel-, Skelett und Bindegewebserkrankungen. Mehr als zwei Drittel haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und sich die Reha-Klinik selbst ausgesucht. Der Trend zu mehr Rehas in der Psychosomatik (plus 3,3 Prozent auf 4521) und bei Abhängigkeitserkrankungen (plus 4,8 Prozent auf 2268) hat sich weiter fortgesetzt, wie der Sprecher der Rentenversicherung Hans-Georg Arnold sagte.