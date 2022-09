2. Bundesliga : Remis in Sandhausen: FCK in der Fremde weiter ungeschlagen

Remis in Sandhausen: FCK in der Fremde weiter ungeschlagen

Sandhausen Der 1. FC Kaiserslautern mischt weiter im oberen Tabellendrittel der 2. Liga mit. In Sandhausen erkämpfen sich die Roten Teufel einen verdienten Punkt.

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auf fremden Plätzen weiter ungeschlagen. Der Aufsteiger kam am Sonntag beim SV Sandhausen trotz großer Fan-Unterstützung zwar nur zu einem torlosen Remis, bleibt in der Tabelle mit zwölf Punkten aber weiter Sechster. „Das haben wir uns erarbeitet. Als Aufsteiger ist das ganz ordentlich“, sagte FCK-Torwart Andreas Luthe.

Der FCK war bemüht und erarbeitete sich ebenfalls die eine oder andere Möglichkeit. Marlon Ritter scheiterte in der 73. Minute an Sandhausens Torhüter Patrick Drewes, wenig später bekam Terrence Boyd per Kopf zu wenig Druck auf den Ball. „Es war ein zähes Spiel. Wir haben uns lange schwer getan. Spielerisch war es aber ein Schritt nach vorn“, resümierte Luthe. Das lag auch an Neuzugang Philipp Klement, der im Mittelfeld immer wieder den Ball forderte.