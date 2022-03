Bilanzierung : Rekordwachstum der Wirtschaftsleistung um 9,6 Prozent

Mainz Die rheinland-pfälzische Wirtschaft hat 2021 preisbereinigt um 9,6 Prozent zugelegt und damit ein Rekordwachstum erreicht. Rheinland-Pfalz stehe im Ländervergleich mit Abstand an der Spitze, sagte der Präsident des Statistischen Landesamtes, Marcel Hürter, am Mittwoch in Mainz.

„Im Vergleich der Bundesländer liegt nur in Rheinland-Pfalz die Wirtschaftsleistung wieder über den Vorkrisenniveau“, betonte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.

Der Anstieg sei zu einem beträchtlichen Teil auf die Entwicklung und Produktion des Corona-Impfstoffs von Biontech zurückzuführen, sagte Hürter. „Aber auch ohne den Sondereffekt Corona-Impfstoff hätte Rheinland-Pfalz sehr gut abgeschnitten.“

Im Corona-Jahr 2020 hatte die Pandemie zum zweitgrößten Einbruch der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsleistung in der Nachkriegsgeschichte geführt. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte preisbereinigt um 4,5 Prozent. Nur 2009 - auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise - sank das Bruttoinlandsprodukt mit minus 5 Prozent noch stärker.

