Rekordtief für CDU und SPD bei Kommunalwahlen

Bad Ems/Mainz Bei den Wahlen zu Stadträten oder Kreistagen hat es für die CDU und SPD die schlechtesten Ergebnisse seit der Gründung von Rheinland-Pfalz gegeben. Nach dem am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Ergebnis der Kommunalwahlen erhielten die Christdemokraten am Sonntag 31,0 Prozent der Stimmen, 7,6 Prozentpunkte weniger als 2014. Die SPD kam auf 22,6 Prozent (minus 7,2) und übertraf damit geringfügig ihr Landesergebnis bei der gleichzeitigen Europawahl (21,3).

Drittstärkste Kraft in Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen sind die Grünen mit einem Stimmenanteil von 16,2 Prozent (plus 6,7). Die AfD kam auf 8,3 Prozent (plus 5,3). Danach folgen FDP (6,1 Prozent, plus 2,0) und Linkspartei (3,5 Prozent, plus 0,3). Die sonstigen Parteien, darunter die Freien Wähler und die Satire-Partei Die Partei, kamen zusammen auf 12,2 Prozent (plus 0,5).