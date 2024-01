Freizeit Rekord-Institut für Deutschland erkennt Puzzle-Bestmarke an

In 99 Tagen hat der Saarländer Hans-Josef Schaadt ein Puzzle mit 54.000 Teilen zusammengefügt - nun hat das Rekord-Institut für Deutschland (RID) die Bestmarke offiziell anerkannt. Man habe die Unterlagen geprüft und bestätige jetzt, dass der 62-Jährige den Weltrekord für das „schnellste Zusammensetzen eines 54.000-Teile-Puzzles (Einzelperson)“ erzielt habe, teilte das RID in Hamburg am Donnerstag mit. Die Bestmarke sei in das Register aufgenommen worden und werde demnächst auf der Homepage präsentiert.