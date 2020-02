Rekord bei Zahl der Asylverfahren am Oberverwaltungsgericht

Das Justizzentrum in Koblenz, in dem das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht untergebracht ist. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Koblenz Die Zahl der Asylverfahren am Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz hat einen Rekord erreicht. 2019 gingen 1025 neue Fälle ein, teilte das OVG am Freitag mit. „Die im letzten Jahr prognostizierte Bugwelle an Asylverfahren hat damit mit Macht die zweite Instanz erreicht, und dass damit der Scheitelpunkt bereits erreicht wäre, zeichnet sich nicht ab“, hieß es.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

2018 hatte es 789 neue Asylverfahren am OVG gegeben.

Die Anzahl neuer Fälle in der ersten Instanz in Rheinland-Pfalz fiel dagegen angesichts bundesweit gesunkener Flüchtlingszahlen von 6110 im Jahr 2018 auf 4982 im Jahr 2019. Dennoch war es hier im vergangenen Jahr immer noch die vierthöchste Zahl an neuen Asylverfahren der vergangenen beiden Jahrzehnte.

OVG-Präsident Lars Brocker betonte, aus mehreren Gründen sei ein erneuter Anstieg der Fallzahlen auch in der ersten Instanz nicht ausgeschlossen. Mit Blick auf den Landeshaushalt 2021 formulierte er die Bitte, die Zahl der Stellen an den Verwaltungsgerichten nicht zu kürzen.