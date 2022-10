Literatur : Rekord bei „Lesesommer“: Über 22.000 Kinder und Jugendliche

Neustadt a.d. Weinstraße An der 15. Auflage des „Lesesommers“ in Rheinland-Pfalz haben so viele Kinder und Jugendliche wie noch nie teilgenommen. Insgesamt seien über 22.000 junge Menschen gezählt worden, teilte die Landesbüchereistelle in Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 6- bis 16-Jährigen liehen sich während des Sommers insgesamt 162.000 Bücher aus, wie im Vorjahr waren die Mädchen leicht in der Überzahl. An der Aktion vom 11. Juli bis zum 11. September nahmen 212 Bibliotheken teil. Das waren 16 mehr als im Vorjahr. Das Land förderte den „Lesesommer“ mit 100.000 Euro.

Der Lesesommer wird vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) organisiert. Die Kinder und Jugendlichen können neue Bücher kostenlos ausleihen, die nur ihnen angeboten werden, und bewerten die Lektüre. Wer mindestens drei Bücher liest, bekommt eine Urkunde. Zudem gibt es in vielen Büchereien eine Tombola mit Gewinnen.

© dpa-infocom, dpa:221013-99-117345/2

(dpa)