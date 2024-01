Tarife Reisende müssen mit Zugausfällen rechnen

Die privaten Bahnunternehmen Vlex und Vias teilten mit, dass die eigenen Linien nicht bestreikt werden. Vlexx befährt unter anderem Strecken von Frankfurt via Rheinland-Pfalz nach Saarbrücken, Linien in der Pfalz und entlang des Mittelrheins. Das Unternehmen teilte mit, sollte es während des Ausstandes der GDL aber zu Arbeitsniederlegungen in von der Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn betriebenen Stellwerken oder Betriebszentralen kommen, sei auch mit Einschränkungen oder Ausfällen bei Vlexx zu rechnen.