Bundesliga Reis über Xhakas Torjubel: „Leichter Arroganz-Anfall“

Leverkusen · Der frühere Bundesliga-Trainer Thomas Reis hat den Torjubel von Bayer Leverkusens Granit Xhaka im Bundesliga-Heimspiel am Freitagabend gegen den FSV Mainz 05 kritisiert. „Du gehst früh in Führung, meinst: Okay, es geht vielleicht von alleine.

23.02.2024 , 21:53 Uhr

Leverkusens Granit Xhaka reagiert. Foto: Marius Becker/dpa

Man hat danach gesehen, dass - vielleicht auch mit der Aktion - die Mainzer nochmal geweckt wurden und dass das ein leichter Arroganz-Anfall eventuell war“, sagte der ehemalige Fußballtrainer von Schalke 04 und dem VfL Bochum als Experte des Streamingdienstes DAZN in der Halbzeitpause: „Ich denke, dass man immer vorsichtig sein muss, auch gegenüber dem Gegner.“ Xhaka hatte sich unmittelbar nach seinem Distanzschuss zum 1:0 in der 3. Minute mit der Hand an den linken Oberschenkel gefasst. Doch nachdem seine Teamkollegen auf ihn zustürmten, machte der Schweizer Nationalspieler drei größere Ausfallschritte und lachte dabei. Er konnte danach problemlos weiterspielen. Trainer Xabi Alonso beruhigte an der Seitenlinie andere Bayer-Betreuer, die die Szene sorgenvoller beobachtet hatten und von der Bank aufgesprungen waren. Nur fünf Minuten später erzielte Dominik Kohr den Mainzer Ausgleich. © dpa-infocom, dpa:240223-99-102769/2

(dpa)