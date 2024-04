Mainz Reifenplatzer löst Unfallserie auf der Autobahn aus

Ein geplatzter Reifen hat auf der Autobahn 60 bei Mainz eine Serie von Unfällen ausgelöst, bei der zwei Menschen verletzt worden sind. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, blieb am späten Samstagabend ein Auto wegen eines Reifenplatzers auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Der Fahrer habe sich bereits hinter der Schutzplanke in Sicherheit bringen können, als ein Transporter gegen das Pannenfahrzeug geprallt sei. Dabei sei der Fahrer des Transporters leicht verletzt und in ein Krankenhaus gefahren worden, hieß es.