Reifen fängt Feuer: Schwertransporter brennt auf B61

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Gau-Bickelheim Ein Schwertransporter hat auf der B61 bei Gau-Bickelheim (Landkreis Alzey-Worms) gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es am Dienstagabend zu einem Reifenschaden am Auflieger des Lastwagens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der 52 Jahre alte Fahrer brachte den Sattelzug demnach noch auf den Standstreifen, als sich der Reifen entzündete und sich das Feuer auf den Auflieger ausbreitete. Die B61 in Fahrtrichtung Koblenz war für die Löscharbeiten voll gesperrt. Die Ladung des Schwertransports, ein 62 Tonnen schwerer Tunnelbohrkopf, soll im Laufe des Mittwochs geborgen werden. Der Fahrer blieb bei dem Brand unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auflieger auf rund 10.000 Euro.