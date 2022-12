Razzia : Reichsbürgerszene: Durchsuchungen auch in Rheinland-Pfalz

Karlsruhe/Mainz/Saarbrücken Die Reichsbürgerszene steht in Deutschland im Visier des Verfassungsschutzes. Am Mittwoch sind Tausende Polizisten ausgerückt, um Verdächtige festzunehmen. Im Saarland und Rheinland-Pfalz gab es insgesamt sechs Durchsuchungen - aber keine Festnahmen.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. Rund 3000 Beamte seien in elf Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittler werfen den Beschuldigten vor, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben.

Durchsuchungen gab es auch an vier Orten in Rheinland-Pfalz: Es seien Objekte in Mainz, Kaiserslautern, Neustadt und im Kreis Mainz-Bingen bei zwei betroffenen Personen durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Die beiden Personen würden aber nicht als Verdächtige geführt. Festgenommen wurde niemand. Laut Verfassungsschutzbericht wurden 2021 in Rheinland-Pfalz rund 850 Personen der Szene der Reichsbürger zugeordnet.