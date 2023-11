Bundesverfassungsgerichts Rehlinger zu Transformation: Zusage des Bundes müss gelten

Bei den Investitionen gehe es um die Zukunft der Stahlindustrie, um die Ansiedlung einer großen Chip-Fabrik in Ensdorf und um die Wasserstoff-Infrastruktur. Das Karlsruher Urteil bedeute nun: „Wir haben jetzt eine maximal harte Schuldenbremse“, sagte Rehlinger. „Und gleichzeitig haben wir nach wie vor gigantische Herausforderungen zum Umbau des Wirtschaftsstandortes, insbesondere in der Industrie hier in Deutschland.“