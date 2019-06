Rehlinger zu Maut: Vorhaben komplett zurückziehen

Verkehrsschild weist Autofahrer auf Mautpflicht hin. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Saarbrücken Nach dem Stopp der geplanten Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof sieht Verkehrsministerkonferenz-Chefin Anke Rehlinger (SPD) den „Maut-Murks vom Tisch“. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sollte „das Vorhaben in Gänze zurückziehen“, teilte Rehlinger am Dienstag in Saarbrücken mit.

Für Grenzregionen wie das Saarland wäre die Maut verkehrspolitisch und wirtschaftlich „massiv schädlich“ gewesen. „Mit der Maut hätten wir dort, wo wir Grenzen abgeschafft haben, neue Barrieren aufgebaut“, sagte die saarländische Verkehrsministerin. Der EuGH hatte die Pkw-Maut am Dienstag für rechtswidrig erklärt, unter anderem weil sie Autobesitzer aus dem Ausland diskriminiere.

Auch die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag wertete den Luxemburger Richterspruch positiv: „Für das Saarland ist die Entscheidung eine gute Nachricht!“, teilte die verkehrspolitische Fraktionssprecherin Sarah Gillen mit. Die Saar-Wirtschaft sei auf den grenzüberschreitenden Verkehr ohne Maut angewiesen. Bei einer möglichen Neu-Auflage der Pkw-Maut müssten zwei Punkte „zwingend berücksichtigt werden“: Es müsse Sonderreglungen für Grenzregionen geben und deutschen Autofahrern dürften keine Zusatzkosten entstehen, sagte Gillen.