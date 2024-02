Kultur Rehlinger würdigt Alfred Grosser als großen Kenner

Nur wenige hätten „ein so kluges und scharfsinniges Bild der geistigen und politischen Verfasstheit Europas zeichnen“ können wie Grosser, sagte Rehlinger weiter. Das Saarland mit seiner besonderen deutsch-französischen Geschichte habe immer wieder im Fokus seiner Betrachtungen gestanden. Sein Andenken werde - insbesondere im Saarland - „stark bewahrt werden“. Grosser war im Alter von 99 Jahren am Mittwoch in Paris gestorben.