Rehlinger wünscht Schwesig „schnelle Genesung“

Saarbrücken Die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) „eine schnelle Genesung“ gewünscht. „Manuela Schwesig hat schon viele Kämpfe gewonnen, wir wünschen ihr von ganzem Herzen, dass sie auch den Kampf gegen den Krebs gewinnt“, teilte Rehlinger am Dienstag in Saarbrücken mit.

Schwesig hat am Dienstag bekanntgegeben, dass sie wegen einer Brustkrebserkrankung ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin niederlegt. Das Amt der Ministerpräsidentin und auch den SPD-Parteivorsitz in Mecklenburg-Vorpommern will die 45-Jährige weiter ausüben.