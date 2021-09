Rehlinger will mehr Flexibilität für Veranstaltungsbranche

Saarbrücken Die Corona-Einschränkungen machen es vielen Veranstaltern schwer, wirtschaftlich zu öffnen. Ministerin Rehlinger stößt nun ein neues Entscheidungsmodell an, das nicht nur Geimpfte, Genesene und Getestete in den Blick nimmt.

Nicht nur 2G oder 3G: Mit einem neuen Modell für Schutzmaßnahmen will die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) der Veranstaltungsbranche mehr Möglichkeiten in der Corona-Pandemie geben. Der Veranstalter solle selbst aus einem „Instrumentenkasten“ auswählen können, welche Maßnahmen er ergreife, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Von diesen Maßnahmen solle dann abhängen, wie viele Besucher zum Beispiel zu einem Konzert oder in einer Diskothek zugelassen würden.

Nicht verstehen könne sie, wenn sich Beschäftigte in den Gesundheitsberufen und in der Pflege nicht impfen lassen. Für eine Impfpflicht in diesen Berufen wie in Frankreich habe sie persönlich „eine hohe Sympathie“, sagte die Ministerin. „Wir haben auch an anderen Stellen Vorschriften des Arbeitsschutzes: Was ich zu tragen habe, wie ich mich zu verhalten habe, um andere zu schützen.“ Allerdings sei der Eingriff durch eine Impfung als schwerwiegender zu bewerten, deshalb habe man sich in Deutschland dazu nicht durchringen können.