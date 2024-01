Ministerpräsidentin Rehlinger warnt vor Rechtsruck

Dass die SPD derzeit in Umfragen schlecht abschneide, „sei nicht schön“. Das sei vollkommen klar. „Aber es stehen nicht in erster Linie Umfragewerte der SPD auf dem Spiel. Sondern es stehen die Zukunftsfähigkeit dieses Landes und die Demokratie auf dem Spiel“, sagte Rehlinger. Man könne doch nicht nur, „weil wir gerade in einer Krise leben, komplett seinen Kompass verlieren“.