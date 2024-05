Wahlen Rehlinger: Verrohung in unserer Gesellschaft nimmt zu

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat eine zunehmende Respektlosigkeit in Deutschland beklagt. „Die Verrohung, die Unversöhnlichkeit in unserer Gesellschaft nehmen spürbar zu, der Respekt für den anderen ab“, sagte Rehlinger am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.