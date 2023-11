Städtepartnerschaft Rehlinger unterzeichnet Vereinbarung in der Ukraine

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ist im Rahmen einer Delegationsreise nach Polen in die Partnerregion Podkarpackie am Mittwoch auch in die Ukraine gereist. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Jennifer Collet der Deutschen Presse-Agentur am Abend mit. Rehlinger habe in der Oblast Lwiw (Lemberg) gemeinsam mit dem Gouverneur der Oblast, Maksym Kosyzkyj, eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen Lwiw und dem Saarland unterzeichnet.