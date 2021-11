Rehlinger sieht Chance auf SPD-Sieg bei Landtagswahl

Saarbrücken SPD-Landeschefin Anke Rehlinger geht optimistisch in den Landtagswahlkampf im Saarland. „Es wird ein knappes Rennen, aber wir haben nach 20 Jahren jetzt wieder die Chance, stärkste Kraft in diesem Land zu sein“, sagte sie am Freitag zum Beginn einer Landesdelegiertenkonferenz ihrer Partei in Saarbrücken.

Der Sieg der SPD im Saarland bei der Bundestagswahl gebe der Partei Rückenwind. „Das Saarland hat Rot gewählt. Aber wir müssen auch sagen: Wir sind damit Herbstmeister geworden, wenn man so will. Und das große Finale steht im März an“, sagte Rehlinger. Im Saarland wird am 27. März 2022 ein neuer Landtag gewählt.

Auf der Landesdelegiertenkonferenz wird die Saar-SPD am Freitagabend ihre Kandidatenliste für die Wahl aufstellen. Die SPD will die Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (45) auf Platz eins ins Rennen schicken. Es ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl vom September.

Die SPD habe das Ziel, stärkste politische Kraft an der Saar zu werden. „Und wir sehen uns sowohl mit einem tollen Team als auch mit einem guten Plan für dieses Land bestens aufgestellt, ein wirklich attraktives Angebot an die Saarländer zu machen.“

Das Saarland wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Im Land stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.