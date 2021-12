Rehlinger sieht Chance auf SPD-Regierung im Saarland

Saarbrücken Anke Rehlinger will Ministerpräsidentin im Saarland werden. Nach dem SPD-Sieg bei der Bundestagswahl an der Saar und laut Umfrage könnte es klappen. Die Spitzenkandidatin erwartet ein knappes Rennen.

Die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger sieht bei der Landtagswahl am 27. März 2022 eine echte Chance auf Sieg. „Nach mehr als 20 Jahren CDU ist eine SPD-geführte Regierung im Saarland greifbar“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Aber: „Es wird ein enges Rennen.“

Das Saarland wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Die CDU stellt seit 1999 die Ministerpräsidenten an der Saar. In der Umfrage wurde der SPD in allen Politikbereichen mehr Kompetenz zugeschrieben als der CDU. Dies habe sicherlich damit zu tun, dass die SPD in der Koalition gute Arbeit geleistet habe, sagte die 45 Jahre alte Juristin, die zuvor bereits Ministerin der Justiz und Ministerin für Umwelt und Verbraucherschutz war.