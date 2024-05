Berlin Rehlinger sagt alle Termine auf dem Demokratiefest ab

Aufgrund des Hochwassers am Pfingstwochenende hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger alle Termine auf dem Demokratiefest in Berlin abgesagt. Das teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken am Donnerstag mit. Rehlinger hatte in Berlin mehrere Termine, unter anderem wollte sie ihre Wettschuld einlösen und einen Saumagen aus der Pfalz verzehren.