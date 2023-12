Jahreswechsel Rehlinger ruft zu Zuversicht in 2024 auf

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ruft dazu auf, trotz Krisenzeit zuversichtlich in das neue Jahr zu starten. „Ich verstehe Sorgen vor der Zukunft. Andererseits dürfen wir aber nie den Mut, nie die Zuversicht verlieren“, sagte die SPD-Politikerin in ihrer Neujahrsansprache, die am Silvesterabend im Fernsehen des Saarländischen Rundfunks (SR) ausgestrahlt wird.