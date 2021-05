Rehlinger: Rohstoffknappheit wird Problem für Bauwirtschaft

Saarbrücken Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger will die Rohstoffknappheit der Bauwirtschaft zum Thema der nächsten Wirtschaftsministerkonferenz machen. „Der Markt ist leer gefegt und die Preise astronomisch.

Besonders bei Holz sind die Probleme im Handwerk groß“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Lieferengpässe und ein angespannter Weltmarkt führten bereits zu Verzögerungen am Bau.