Sport Rehlinger: Olympisches Feuer kommt ins Saarland

Die Flamme wird traditionell im griechischen Olympia an der Stätte der antiken Olympischen Spiele entzündet. Für die Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) soll sie von Athen aus mit einem Schiff über das Mittelmeer nach Marseille transportiert werden. Dort soll die Flamme am 8. Mai ankommen - und dann in Dutzenden französischen Städten Station machen.