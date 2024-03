Europawahl Rehlinger: Mit starker EU ist unser Leben „viel besser“

Wieso die EU gerade für das Saarland so wichtig ist und warum man bei der Europawahl am 9. Juni wählen gehen sollte: Zum Auftakt der EU-Projekttage an Schulen hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) in Wadern bei erstmals auch wahlberechtigten 16-Jährigen darum geworben, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Es hat eine Bedeutung, ob man zur Wahl geht oder nicht“, sagte sie am Montag in einem Raum mit rund 40 Schülerinnen und Schülern der Graf-Anton-Gemeinschaftsschule. Und bei der Europawahl werde „über viel“ entschieden.