Regierung Rehlinger: Mit Dreyer verbindet mich Freundschaft

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) lobt die scheidende rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) in höchsten Tönen. „Malu Dreyer ist eine der sympathischsten, herzlichsten und kompetentesten politischen Persönlichkeiten in Deutschland“, teilte Rehlinger am Mittwoch in Saarbrücken mit. Mit Dreyer verbinde sie neben der Nachbarschaft wegen der angrenzenden Bundesländer auch eine Freundschaft. Natürlich bedauere sie es, künftig nicht mehr auf Ebene der Ministerpräsidenten mit ihr zusammenzuarbeiten, sagte Rehlinger.