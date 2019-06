Rehlinger leitet SPD-Kommission zur „Zukunft der Mobilität“

Anke Rehlinger (SPD). Foto: Harald Tittel/Archivbild.

Saarbrücken Die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger wird sich nun auch in der Bundespartei mit Fragen der künftigen Mobilität befassen: Sie sei vom Parteivorstand beauftragt, die neue Kommission der Bundes-SPD „Zukunft der Mobilität“ gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, zu leiten, teilte der SPD-Landesverband am Mittwoch in Saarbrücken mit.

Die Fachgruppe werde Vorschläge erarbeiten und mit der Bundespartei diskutieren.