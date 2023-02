Bundesrat : Rehlinger leitet Deutsch-Französische Freundschaftsgruppe

Berlin/Saarbrücken Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ist neue Vorsitzende der Deutsch-Französischen Freundschaftsgruppe des Bundesrates. Die Saarländerin sei im Januar von den Mitgliedern der Vereinigung gewählt worden, teilte der Bundesrat am Donnerstag mit.

„Ein starkes Europa lebt von der deutsch-französischen Freundschaft“, sagte Rehlinger zur Wahl. Vor allem in den Grenzregionen gehöre die Verständigung zum Alltag. „Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen und wir gehören zusammen“, sagte sie mit Blick auf das Saarland, das an Frankreich grenzt. „Wo lange Zeit von Krieg zu Krieg die Schützengräber immer tiefer wurden, verbindet uns heute eine tiefe Freundschaft mit unseren französischen Nachbarinnen und Nachbarn.“

Die Freundschaftsgruppen von französischem Senat und Bundesrat werden sich laut Mitteilung im Juli für zwei Tage in Berlin treffen. Bei dieser ersten persönlichen Begegnung nach der Corona-Pandemie solle es auch um eine mögliche vertiefte parlamentarische Zusammenarbeit der beiden Institutionen gehen, hieß es. In der Regel kämen die beiden Gruppen einmal im Jahr zu einer mehrtägigen Tagung zusammen - abwechselnd in Deutschland und in Frankreich.