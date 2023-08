Unternehmen Rehlinger: Länder außen vor bei Steuererleichterungen

Rehlinger nannte das am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk „einen richtigen Schritt in die richtige Richtung“. Ein „nicht unerheblicher Wermutstropfen“ sei aber, dass die Länder und Kommunen rund zwei Drittel dieses Entlastungspakets finanzieren sollten und bei dieser Frage zuvor ungenügend eingebunden worden seien. Über diese Einengung finanzieller Spielräume an anderen Stellen müsse noch gesprochen werden. Ähnlich hatte sich die saarländische Regierungschefin am Dienstag in Saarbrücken geäußert.