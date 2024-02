Politischer Aschermittwoch Rehlinger kritisiert Söder „für heiße Luft“

Die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger hat den bayerischen CSU-Chef Markus Söder für viel „heiße Luft“ im Umgang mit dem Saarland kritisiert. „Das gehört ja schon zur CSU-Folklore“, sagte sie beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Rehlingen-Siersburg. „Wenn Kollege Söder mal so viel Windkraft ausbauen würde, wie er heiße Luft produziert, wäre mir über die Energiewende in Deutschland nicht bange“, sagte die Saar-Ministerpräsidentin.