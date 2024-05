Ministerpräsidentin Rehlinger: In Europa mehr auf Grenzregionen hören

Damit der Alltag in Europa besser funktioniert, sollte man nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) mehr auf die Grenzregionen hören. „Weil hier, an diesen Stellen, da erlebt man das, was eben noch nicht zusammenpasst“, sagte Rehlinger am Freitag beim „ZDF-Morgenmagazin Moma“ vor Ort in Saarbrücken. Als Beispiele nannte sie die Gesundheitsversorgung und die Anerkennung von Berufsabschlüssen über Grenzen hinweg: An beiden Themen werde im Saarland gearbeitet, um zu zeigen, „wie man das diesseits und jenseits der Grenze gut gestalten kann“.