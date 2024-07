Parlamentswahl in Frankreich Rehlinger hofft auf stabile deutsch-französische Achse

Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hofft nach der Parlamentswahl im Nachbarstaat auf ein Fortbestehen der besonderen deutsch-französischen Verbindung in der EU. Das hiesige Interesse sei es, „dass Deutschland und Frankreich weiterhin eine starke und stabile Achse in Europa sein können“, sagte die Sozialdemokratin im Deutschlandfunk. Diesen Wunsch habe sie bei der künftigen Regierungsbildung in Frankreich.