Rehlinger hält Lockerungen für Handel für denkbar

Saarbrücken Die stellvertretende saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hält für das Saarland Öffnungsperspektiven für Handel und Dienstleistungen ähnlich wie in Rheinland-Pfalz ab dem 1. März für denkbar.

„Es ist nach Meinung im Ministerrat durchaus vorstellbar für uns, dass wir uns auch an dem orientieren, was in Rheinland-Pfalz dazu heute schon verständigt worden ist“, sagte sie am Dienstag vor Journalisten.