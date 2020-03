Rehlinger für steuerfreien „Corona-Bonus“ an Mitarbeiter

Saarbrücken Bonuszahlungen an Beschäftigte, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind, sollten nach Ansicht der saarländischen Wirtschafts- und Arbeitsministerin Anke Rehlinger (SPD) nicht besteuert werden.

„Viele Berufsgruppen tun gerade ihr Möglichstes im Dienst an uns allen“, erklärte die Ministerin am Mittwoch in Saarbrücken. „In Krankenhäusern und Supermärkten wird im wahrsten Sinne des Wortes um unser Leben gearbeitet.“ Auch Entsorger, Lkw-Fahrer, Handwerker und viele andere seien in der derzeitigen Lage unersetzlich.