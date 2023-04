Landesregierung Rehlinger: „Es entsteht ein Aufbruch im Saarland“

Die SPD-Landesregierung ist an diesem Mittwoch (26. April) seit genau einem Jahr im Amt. Rehlinger war am 25. April 2022 im Landtag zur neuen Ministerpräsidentin gewählt worden. Bei der Landtagswahl Ende März 2022 hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Erstmals nach 23 Jahren führt sie wieder die Regierung an der Saar.