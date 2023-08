Ministerpräsidentin Rehlinger erwartet von Koalition bessere Länder-Einbeziehung

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat mit Unverständnis auf die Vorgehensweise der Bundesregierung in Sachen Wachstumschancengesetz reagiert. Zwar halte sie es per se für richtig, dass auch die Bundesregierung darüber nachdenke, was man zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage tun könne. „Aber der Umstand, dass die Länder und die Kommunen zwei Drittel dieser Ideen finanzieren sollen und niemand mit uns ernsthaft darüber redet, ist schon befremdlich“, sagte sie am Dienstag beim Sommergespräch mit Journalisten in Saarbrücken.