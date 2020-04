Rehlinger erwartet „tiefgreifende Rezession“

Saarbrücken Geschlossene Läden, Kurzarbeit, drohende Insolvenzen: Die Wirtschaft leidet massiv unter der Corona-Krise. Saarlands Wirtschaftsministerin setzt auf einen starken Staat, um da wieder rauszukommen.

Deutschland steht nach Einschätzung der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) vor einer „tiefgreifenden Rezession“. „Wie tiefgreifend und wie lange anhaltend sie sein wird, wird natürlich davon abhängen, wie lange die Einschränkungen noch gelten“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Sie sei aber zuversichtlich, „dass wir es schaffen, da auch wieder herauszukommen“. Wichtig sei dabei: „Diese Pandemie mit allen ihren Auswirkungen braucht einen starken Staat, einen investierenden Staat.“

Das wirtschaftliche Krisenmanagement müsse in zwei Phasen ablaufen. Zunächst müsse man dafür sorgen, dass es noch Unternehmen gebe, mit denen das Land wirtschaftlich wieder in Gang komme: „Wir müssen stützen, wir müssen stabilisieren, wir müssen Existenzängste lindern“, sagte sie. Dafür gebe es bereits Programme. In einer zweiten Phase gehe es „mehr denn je“ um Investitionen. Der Staat müsse „in der gesamten Breite von Bund, Ländern und Kommunen“ zum Auftraggeber werden und Innovationen fördern.