Rehlinger erkennt keinen Aufbruch: CDU-Mitgliederbefragung

Saarbrücken Mit einem Seitenhieb auf die CDU hat die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger dem designierten CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz gratuliert. „Ich gratuliere Friedrich Merz zum Erfolg und der CDU dazu, dass sie den Mut zur Basisbeteiligung hatte, den sie bei der SPD vor zwei Jahren noch verspottet hat“, sagte Rehlinger am Freitag in Saarbrücken mit.

Offiziell muss der neue Parteichef von den 1001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Januar gewählt werden. Es gilt als sicher, dass sich die Delegierten an das Votum der Mitglieder halten. Anschließend muss dieses noch per Briefwahl bestätigt werden.