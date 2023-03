Wettbewerbsfähigkeit Rehlinger drückt aufs Tempo bei Industriestrompreis

Mit Blick auf die am Donnerstag in Berlin anstehende Ministerpräsidentenkonferenz sagte Rehlinger: „Ich sehe die Länder da weitgehend einig. Wir sollten gemeinsam Robert Habeck in diesem Anliegen unterstützen und gleichzeitig zur Eile bewegen.“ Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) hatte angekündigt, im ersten Halbjahr Vorschläge für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis vorzulegen. Die deutsche Wirtschaft klagt seit langem über im internationalen Vergleich hohe Energiekosten.