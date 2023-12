Ministerpräsidentin Rehlinger: Bundesregierung hat Fehler gemacht

„Natürlich sind Fehler passiert - nicht wenige, um ehrlich zu sein“, sagte die Ministerpräsidentin, die auch stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende ist. „Das sollte man keinesfalls in dieser Weise fortsetzen.“ Man dürfe aber „nicht den Eindruck erwecken, dass in solchen Krisenzeiten die Politik in der Lage ist, über das Wasser zu laufen“.