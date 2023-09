WIrtschaftsreise Rehlinger: Auch kleines Saarland kann Japaner beeindrucken

Am fünften Tag ihrer Wirtschaftsreise mit saarländischen Unternehmensvertretern nach Japan hat Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) eine erste positive Bilanz gezogen. „Ich persönlich hatte nie den Eindruck, dass uns irgendjemand aufgrund unserer Kleinheit klein gesehen hat in der Bedeutung in dem, was wir in die Kommunikation miteinbringen können“, sagte sie am Donnerstag bei einer Videokonferenz mit Journalisten. Sie halte es für klug von den Japanern, genau hinzuschauen, was jemand mitbringe, egal wie groß jemand sei. „Und wir hatten gar nicht so wenig für sie im Gepäck dabei“, so Rehlinger.