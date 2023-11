Landesparteitag Rehlinger als saarländische SPD-Chefin bestätigt

Völklingen · Die saarländische SPD hat ihre Parteivorsitzende Anke Rehlinger mit überwältigender Mehrheit in ihrem Amt bestätigt. Auf einem Landesparteitag in Völklingen stimmten am Freitag 98,7 Prozent der Delegierten für die 47-Jährige, die die SPD Saar seit 2018 führt.

17.11.2023 , 20:11 Uhr

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) spricht beim des Landesparteitag der SPD Saar zu den Delegiertern. Foto: Oliver Dietze/dpa

„Ich will mich herzlich bedanken. Ich nehme die Wahl an“, sagte Rehlinger nach langem Applaus. Die saarländische Ministerpräsidentin bekam 299 Ja-Stimmen bei insgesamt 303 Delegierten. Im November 2021 war sie bei einem Parteitag in Saarbrücken mit 98 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Die Rechtsanwältin hatte bei der Landtagswahl im März 2022 der CDU nach mehr als 20 Jahren den Posten des Ministerpräsidenten abgejagt - und für ihre Partei die absolute Mehrheit geholt. Seit April 2022 führt sie eine SPD-Alleinregierung an der Saar. © dpa-infocom, dpa:231117-99-989078/2

(dpa)