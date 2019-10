Reh wird zum Tiger: Lkw-Fahrer sorgt für Verwirrung

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild.

Edesheim Ein Lkw-Fahrer aus dem Ausland hat bei der Polizei einen angefahrenen Tiger gemeldet und damit für Verwirrung gesorgt. Das angebliche Raubtier habe sich vor Ort an der Autobahn 65 bei Edesheim als Rehbock entpuppt, teilte die Polizei in Edenkoben am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa