Wetter Regnerisches Wochenende erwartet

Auf viel Regen und einen grauen Himmel müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenende einstellen. Der Freitag beginnt wechselnd bewölkt und zeitweise nass, bevor sich ab dem Mittag Schauer breit machen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Nachmittag und am Abend erwarten die Meteorologen örtlich Gewitter, die stürmische Böen mitbringen können. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad.