Landwirtschaft : Regnerisches Wetter sorgt für geringe Ernte bei Eisweinlese

Mainz Die Eisweinlese ist in diesem Jahr wegen zu viel Regens im Herbst gering ausgefallen. „Die Temperaturen bei der Lese waren gut, die Gesundheit der Trauben war es nach dem verregneten Herbst häufig nicht“, teilte das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit.

Die größte Menge Eiswein konnte in diesem Jahr in Rheinhessen geerntet werden. Acht Betriebe konnten hier 22.000 Liter einbringen. In der Pfalz konnten sieben Winzer 8000 Liter Eiswein ernten. An Saar, Ruwer sowie Ober- und Mittelmosel brachte die Eisweinlese 670 Liter Eiswein. Im Anbaugebiet Ahr, Mittelrhein und Untermosel fiel die Ernte hingegen fast komplett aus. Während am Mittelrhein und an der Obermosel überhaupt keine Lese stattfand, konnte ein einziger Betrieb an der Ahr 100 Liter Eiswein-Most lesen.