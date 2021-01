Regnerisches Tauwetter: Temperaturen steigen zum Wochenende

Eine Frau geht bei regnerischem Wetter über eine Straße. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Offenbach Viele Wolken und Niederschläge, aber wieder etwas wärmer: Rheinland-Pfalz und das Saarland erwarten in den kommenden Tagen ungemütliches und meist regnerisches Wetter. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Mittwoch zufolge kann es zunächst noch schneien, bis zum Wochenende hin steigen die Höchsttemperaturen aber an.

Am Mittwoch ist laut DWD besonders am Morgen mit Schneefällen zu rechnen. Im Tagesverlauf gehe der Schnee in tiefen Lagen in Regen über, hieß es. Bei gefrierendem Regen kann es demnach örtlich glatt werden. Die Höchsttemperaturen erreichen zwei bis fünf Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es der Vorhersage zufolge grau am Himmel, nur vorübergehend sei gebietsweise noch gefrierender Regen oder Schnee möglich. Die Höchsttemperaturen steigen demnach auf vier bis zehn Grad. Bei weiterhin grauem Himmel und viel Regen erwartet der DWD am Freitag Höchstwerte von sieben bis elf Grad.