Wetter Regnerischer und windiger Ostermontag

Am Ostermontag ist das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für Eiersuche, Spaziergänge, Radtouren und Ostermärsche am Nachmittag trockener als am Vormittag. Der Tag beginnt nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts in Offenbach stark bewölkt mit schauerartig verstärktem, teils kräftigem Regen. Vereinzelte Gewitter seien auch möglich. Bis zum Mittag ziehe der Regen aber ab und mache aufgelockerter Bewölkung mit örtlichen Schauern Platz, heißt es in der Mitteilung der Meteorologen vom Ostersonntag.